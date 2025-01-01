На изготовление 832 деталей первый рабочий тратит на 6 часов меньше, чем второй рабочий на изготовление 928 таких же деталей. Известно, что первый рабочий за час делает на 3 детали больше, чем второй. Сколько деталей за час дел...
Математика
На изготовление 832 деталей первый рабочий тратит на 6 часов меньше, чем второй рабочий на изготовление 928 таких же деталей. Известно, что первый рабочий за час делает на 3 детали больше, чем второй. Сколько деталей за час делает первый рабочий?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть второй рабочий в час делает х деталей, тогда первый рабочий в час делает х+3 детали Первый рабочий затрачивает на производство 832 деталей: 832/(х+3) часов, тогда второй рабочий на производство 928 деталей затрачивает 928/х часов Составим уравнение: 928/х-832/(х+3)=6 928/х-832/(х+3)-6=0 Общий знаменатель х(х+3), тогда (928(х+3)-832х-6*х(х+3))/x(x+3)=0 ОДЗ х не равно 0 ; -3 Раскроим скобки и решим уравнение: 928х+2784 - 832х-6х²-18х=0 78х-6х²+2784=0 (умножим на -1) 6х²-78х-2784=0 (сократим на 6) х²-13х-464=0 Найдем дискриминант: D=b²-4ac=(-13)²-4*1*(-464)=169+1856=2025 х1=(-b+√D)/2*a=(-(-13)+√1156)/2*1=(13+45)/2=29 х2=(-b-√D)/2*a=(-(-16)-√1156)/2*1=(13-45)/2= - 16 < 0 - не подходит Второй рабочий в час изготовляет 29 деталей, значит первый х+3=29+3=32 детали. Ответ: первый рабочий изготовляет в час 32 детали.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Open the brackets and put the verbs into Present Perfect or Past Simple. My best friend is called Alison. We 1)__________(to know) each other si...
История
1) форма правления в риме после изгнания тарквиния 2)раскройте содержание понятий "республика" "консулы" "народный трибун" "право вет". 3)объясните...
Математика
Английский язык