На какие числа делитсятсумма 21 умножить на 95 плюс 21 умножить на 253, кроме числа 21 разность 187 умножить на 35 минус 35 умножить на 24, кроме числа 35 сумма 39 умножить на 53 плюс 39 умножить на 17, кроме числа 39? Быстр...

Математика
На какие числа делитсятсумма 21 умножить на 95 плюс 21 умножить на 253, кроме числа 21 разность 187 умножить на 35 минус 35 умножить на 24, кроме числа 35 сумма 39 умножить на 53 плюс 39 умножить на 17, кроме числа 39? Быстрей пишите
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21*95+21*253 = 21*(95+253) = 21*348 - делится на 2, 3, 4, 7, 29, 348 и другие числа. 187*35-35*24 = 35*(187-24) = 35*163 - делится на 5 и 7. 39*53+39*17 = 39*(53+17) = 39*70 - делится на 2, 3, 5, 7, 10, 13, 70 и другие числа.
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