Помогите пожалуйста урок 16. Спасибо

Гость: Гость:

Он : Андрей Сергей Виктор Алексей Игорь Дмитрий Евгений Григорий. она: Светлана Наталья Анастасия Ирина Екатерина. не совпадает количество букв и звуков в именах: Игорь Евгений Екатерина