Помогите пожалуйста урок 16. Спасибо
Русский язык
Помогите пожалуйста урок 16. Спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он : Андрей Сергей Виктор Алексей Игорь Дмитрий Евгений Григорий. она: Светлана Наталья Анастасия Ирина Екатерина. не совпадает количество букв и звуков в именах: Игорь Евгений Екатерина
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