Помогите 5 и 8 задание
Математика
Помогите 5 и 8 задание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2.014 2)11- сторона квадрата 5.5-радиус вписанной окр.
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