Кристаллические вещества,в состав которых входит химически связанная вода,назыв??ют :
Химия
Кристаллические вещества,в состав которых входит химически связанная вода,назыв??ют :
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Гость:
Кристаллогидраты Если хочешь проверь в инете
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