Ім'я першої в історії жінки правительки

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Себекнеферу — цариця Середнього царства в Стародавньому Єгипті. Її друге ім'я Нефрусебек, що в перекладі означає «краса Себек». Вона правила (1799–1795 рр. до н. е.) Вона була дочкою Аменемхета III і дружиною Аменемхета IV. Після смерті чоловіка вона повністю перейняла чоловічий титул фараона. Після неї зробили так тільки Хатшепсут і Таурсет.