Запиши предложения подчеркни основу в предложениях определи падеж по берегам речки растёт осина.Трудолюбивые бобры ставят прочные плотины.Многих лесных жителей кормит осина.Часто к осинам подбегают зайчишки.Любят они её кору.М...

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Запиши предложения подчеркни основу в предложениях определи падеж по берегам речки растёт осина.Трудолюбивые бобры ставят прочные плотины.Многих лесных жителей кормит осина.Часто к осинам подбегают зайчишки.Любят они её кору.Молодые веточки осины едят лоси.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 предл.  осина - подлежащее , подчеркиваем одной чертой, именительный падеж растет - сказуемое, подчеркиваем двумя черточками.  2 предл.  бобры - подлежащее , подчеркиваем одной чертой, именительный падеж ставят - сказуемое , подчеркиваем двумя черточками.  3 предл. осина - подлежащее , подчеркиваем одной чертой, именительный падеж кормит - сказуемое, подчеркиваем двумя черточками.  4 предл зайчишки - подлежащее , подчеркиваем одной чертой, именительный падеж подбегают - сказуемое, подчеркиваем двумя черточками.  5 предл они - подлежащее , подчеркиваем одной чертой, именительный падеж, выражено местоимением любят - сказуемое, подчеркиваем двумя черточками.  6 предл лоси - подлежащее , подчеркиваем одной чертой, именительный падеж едят - сказуемое, подчеркиваем двумя черточками. у сказуемых падежей нет 
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