Запиши предложения подчеркни основу в предложениях определи падеж по берегам речки растёт осина.Трудолюбивые бобры ставят прочные плотины.Многих лесных жителей кормит осина.Часто к осинам подбегают зайчишки.Любят они её кору.М...

Гость: Гость:

1 предл. осина - подлежащее , подчеркиваем одной чертой, именительный падеж растет - сказуемое, подчеркиваем двумя черточками. 2 предл. бобры - подлежащее , подчеркиваем одной чертой, именительный падеж ставят - сказуемое , подчеркиваем двумя черточками. 3 предл. осина - подлежащее , подчеркиваем одной чертой, именительный падеж кормит - сказуемое, подчеркиваем двумя черточками. 4 предл зайчишки - подлежащее , подчеркиваем одной чертой, именительный падеж подбегают - сказуемое, подчеркиваем двумя черточками. 5 предл они - подлежащее , подчеркиваем одной чертой, именительный падеж, выражено местоимением любят - сказуемое, подчеркиваем двумя черточками. 6 предл лоси - подлежащее , подчеркиваем одной чертой, именительный падеж едят - сказуемое, подчеркиваем двумя черточками. у сказуемых падежей нет