Составьте и запишите предложение.Дополнение,определение,подлежащее,обстаятельс??во образа действия ,сказуемое
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Составьте и запишите предложение.Дополнение,определение,подлежащее,обстаятельс??во образа действия ,сказуемое
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сад зелёный ,дерево на поляне стоит. так???
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