Напишите пожалуйста небольшой рассказик про моду в Украине

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Мода - это нечто зыбкое и непостоянное, но в то же время неотъемлемое от нашей жизни. Однажды зародившись, она менялась, но все же продолжала жить. А может ли быть прослежена история моды? Да, если чуть углубиться в века и посмотреть, что и как предпочитали носить наши предки.Какое время можно считать временем рождения моды Сегодня мода неотъемлема от нашей жизни, но так было не всегда. Костюм первых людей представлял собой лишь шкуры животных и служил единственной цели - согреться, чтобы выжить. Вряд ли в те суровые времена наши предки думали о том, какая шкура более красивая и какую из них носить престижнее.Появление первых крупных цивилизаций также не принесло в мир какого-то единого стиля, который мы можем назвать модой. Костюмы и украшения были очень разнообразны и привлекательны, но у каждого народа был индивидуальный стиль. В одежде представителей из разных частей света практически не было одинаковых предметов, а любые чужеземные наряды были странными и диковиннымиМода вчера и сегодня С 20 века законодателями мод становятся уже не королевские особы и их придворные, а дизайнеры. Именно в этот период открылось большинство модных домов с мировой известностью. Каждое десятилетие 20 столетия приносило с собой все новые тенденции. Появляются знаменитые ароматы, все большее значение имеет макияж. Постепенно происходит отказ от корсетов и длинных юбок.Женщины получают все большую свободу. С 50-х годов наравне с мужчинами носят брюки. Предпочтение отдается хрупким женщинам с тонкой талией и округлыми бедрами. Спустя еще 20 лет появляются джинсы и комбинезоны, становится модным свободный и раскрепощенный стиль. 90-е годы - господство стиля унисекс