Может знаете как делать
Русский язык
Может знаете как делать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существительное-Игрушки,игра,ребята. Прилагательное-забавные. Глагол-разложить,не убрать.
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