составьте с причастиями 2-3 распространённых предложения. слова украшенный. освет??ённый .отмеченный. разбуженный. срубленный. привлеченный

Русский язык
составьте с причастиями 2-3 распространённых предложения. слова украшенный. освет??ённый .отмеченный. разбуженный. срубленный. привлеченный
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Украшенный мною участок очень красив Осветленный дом смотрится гораздо лучше Отмеченный в календаре день-что-то важное Мой разбуженный друг меня проклял Срубленный карагач отправился на деревообработку Привлеченный мною друг оказался  хорошим работником
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