составьте с причастиями 2-3 распространённых предложения. слова украшенный. освет??ённый .отмеченный. разбуженный. срубленный. привлеченный

Гость: Гость:

Украшенный мною участок очень красив Осветленный дом смотрится гораздо лучше Отмеченный в календаре день-что-то важное Мой разбуженный друг меня проклял Срубленный карагач отправился на деревообработку Привлеченный мною друг оказался хорошим работником