Придумать подделку из бутылки 0.5 литров

Гость: Гость:

Шаг 1: Снимите среднюю часть бутылки ,чтобы сделать его короче и отрезать все эти выступы на дне, за исключением одного. Отрезать узкое место . Все это для фюзеляжа , чтобы выглядеть красиво и гладко. Один выступ на нижней частидолжны быть оставлены , чтобы поддержать хвост. Шаг 2: Соедините две части бутылки ,используя клейкую ленту. Шаг 3: Вырежьте крылья и части хвоста из толстого картона, а также прилагается их к фюзеляжу с помощью клейкой ленты. Шаг 4: Сборка шасси путем укладки пластиковых крышек для бутылок и фиксации их с помощью клейкой ленты: две крышки для передней и шесть для основного блока. Шаг 5: Вставьте узкое место с вспененным пластмассовым шаром, но мятый бумажный шарик будет также делать. Шаг 6: Закройте все с тремя или четырьмя слоями папье-маше, то есть небольшие кусочки бумаги погружают в белый клей ремесла , смешанного с небольшим количеством воды. Мы часто используем копию макулатуру. Хотя этот вид бумаги не является лучшим выбором для папье-маше, она позволяет получать толстые слои быстро - для нетерпеливых маленьких производителей ремесленных :) При нанесении покрытия на бутылку, оставить полоску непокрытого пластика в передней части самолета, что было бы кабины. Пилот должен иметь возможность видеть дорогу! Шаг 7: Украсьте, конечно. Вы можете приклеить фотографии членов вашей семьи в окна. Будьте изобретательны столько ,сколько вы можете на этом этапе.