Включите целую часть 18/6 Спасибо
Математика
Включите целую часть 18/6 Спасибо
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18 : 6 = 3 целых Ответ: 18/6 = 3.
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