Выпиши слова с безударной гласной в корне командир абрикос голосистый аппетит ве??ерок город грозовая
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Выпиши слова с безударной гласной в корне командир абрикос голосистый аппетит ве??ерок город грозовая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Командир абрикос голосистый вечерок грозовая
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