Укажите предложение с пунктуационной ошибкой 1) там лес и дол видений полны 2) сладкий аромат жасмин обволакивал сад, выходил за калитку 3) лисьи и зачьи следы встречаешь повсюду 4) где-то в горах росли карликовые деревья...
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Укажите предложение с пунктуационной ошибкой 1) там лес и дол видений полны 2) сладкий аромат жасмин обволакивал сад, выходил за калитку 3) лисьи и зачьи следы встречаешь повсюду 4) где-то в горах росли карликовые деревья, и покрывали склоны
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Ошибка в 4 предложении запятая не нужна
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