Укажите предложение с пунктуационной ошибкой 1) там лес и дол видений полны 2) сладкий аромат жасмин обволакивал сад, выходил за калитку 3) лисьи и зачьи следы встречаешь повсюду 4) где-то в горах росли карликовые деревья...

Русский язык

Укажите предложение с пунктуационной ошибкой 1) там лес и дол видений полны 2) сладкий аромат жасмин обволакивал сад, выходил за калитку 3) лисьи и зачьи следы встречаешь повсюду 4) где-то в горах росли карликовые деревья, и покрывали склоны

Автор: Гость