Как просвящение повлияло на политику европейских монархов 18 в

История
Как просвящение повлияло на политику европейских монархов 18 в
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Гость:
Появилась новая форма правления - просвещённый абсолютизм . В 1799 под влиянием просвещения случилась Великая Французская революция .
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