Как просвящение повлияло на политику европейских монархов 18 в
История
Как просвящение повлияло на политику европейских монархов 18 в
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Появилась новая форма правления - просвещённый абсолютизм . В 1799 под влиянием просвещения случилась Великая Французская революция .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Ребят Помогите пожалуйста ответить на вопрос по истории что общего и в чём различ??я во взглядах пересвитериан и индепендентви на устройство церкви
История
Історичні постаті 17 ст. Б. Хмельницький, І. Мазепа, хто з них герой сучасної України і чому? срочно
Русский язык
Українська література
Русский язык