Ребят Помогите пожалуйста ответить на вопрос по истории что общего и в чём различ??я во взглядах пересвитериан и индепендентви на устройство церкви

История

Ребят Помогите пожалуйста ответить на вопрос по истории что общего и в чём различ??я во взглядах пересвитериан и индепендентви на устройство церкви

Автор: Гость