Ребят Помогите пожалуйста ответить на вопрос по истории что общего и в чём различ??я во взглядах пересвитериан и индепендентви на устройство церкви
История
Ребят Помогите пожалуйста ответить на вопрос по истории что общего и в чём различ??я во взглядах пересвитериан и индепендентви на устройство церкви
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
одно перечисление религий, конфессий и сект наводит на мысль: имя им Легион.
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