Расположить в возрастающем порядке синонимы 1. Восторг, воодушевление, энтузиазм, увлечение, подъем 2. Противник, враг, неприятель, недруг, недоброжелатель 3. Верховой, наездник, всадник, ездок 4. Гнев, ярость, бешенство,
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Расположить в возрастающем порядке синонимы 1. Восторг, воодушевление, энтузиазм, увлечение, подъем 2. Противник, враг, неприятель, недруг, недоброжелатель 3. Верховой, наездник, всадник, ездок 4. Гнев, ярость, бешенство,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначало 1- восторг и т.д., потом 3- верховой и т.д., затем 2- противник и т.д., и 4 гнев и т.д.
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