Одна из сторон параллелограма в 2 раза больше другой. Периметр параллелограма 24 см. Найти стороны параллелограма
Геометрия
Одна из сторон параллелограма в 2 раза больше другой. Периметр параллелограма 24 см. Найти стороны параллелограма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть малая сторона параллелограмма - а, большая - в, тогда в=2а . т. к периметр известен, можем записать: (2а+а)*2 = 24⇒ 3а= 12⇒а=4 итак малая сторона = 4 см, а большая в= 2а=2*4=8 см
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