Одна из сторон параллелограма в 2 раза больше другой. Периметр параллелограма 24 см. Найти стороны параллелограма﻿

Геометрия
Одна из сторон параллелограма в 2 раза больше другой. Периметр параллелограма 24 см. Найти стороны параллелограма﻿
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть малая сторона параллелограмма - а, большая - в, тогда в=2а . т. к периметр известен, можем записать: (2а+а)*2 = 24⇒ 3а= 12⇒а=4 итак малая сторона = 4 см, а большая в= 2а=2*4=8 см 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Приведи пример помоги пожалуйста
Ответить
Обществознание
Назовите слова, которые способствуют общению(например, доброе утро, благодарю) и которые мешают общению(отвали)
Ответить
Литература
Как был встречен Чацкий московским обществом после 3 лет отсутствия? Горе от ума
Ответить
Английский язык
Помогите! Как будет время по Английски: 23 53, 12 05, 16 33,21 45, 3 15, 20 31. За ранее спасибо!
Ответить
Русский язык
Вот какой у нас арбуз, замечательный на вкус! Даже нос и щеки все в арубзном соке, Н??йди родственные слова,выпиши их в столбиком в начальной форме...
Ответить