Помогите! Как будет время по Английски: 23 53, 12 05, 16 33,21 45, 3 15, 20 31. За ранее спасибо!
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Помогите! Как будет время по Английски: 23 53, 12 05, 16 33,21 45, 3 15, 20 31. За ранее спасибо!
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Гость:
Twenty three,fifty three,
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