Помогите! Как будет время по Английски: 23 53, 12 05, 16 33,21 45, 3 15, 20 31. За ранее спасибо!

Английский язык

Помогите! Как будет время по Английски: 23 53, 12 05, 16 33,21 45, 3 15, 20 31. За ранее спасибо!

Автор: Гость