Что получает организм в процессе клеточного дыхания?

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Дыхание является наиболее важной функцией организма, оно обеспечивает поддержание оптимального уровня окислительно-восстановительных процессов в клетках. Это и есть так называемое клеточное (эндогенное) дыхание. В процессе дыхания происходят вентиляция легких и газообмен между клетками организма и атмосферой, клеточные реакции обмена веществ (окисление молекул) , осуществляется доставка атмосферного кислорода в клетки. При этом в процессе окисления образуется углекислый газ, который частично используется нашими клетками, а частично выделяется в кровь и затем удаляется через легкие. В процессе дыхания участвуют специализированные органы (нос, легкие, диафрагма, сердце) и клетки (эритроциты — красные клетки крови, содержащие гемоглобин, специальный белок для переноса кислорода, нервные клетки, реагирующие на содержание углекислого газа и кислорода — хеморецепторы кровеносных сосудов и нервные клетки головного мозга, образующие дыхательный центр) .