Помогите пожалуйста написать эссе . "Место культуры в современном мире".

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За последние годы кардинально изменились отношение к культуре, понимание ее важности и роли в современном обществе, признание культуры в качестве одного из важнейших ресурсов социально-экономического развития.Реализация целевой программы развития культуры, придание особого значения национальным культурам народов и народностей, укрепление материально-технической базы - конкретные шаги, определенные на сегодняшний день.Особенностью современного этапа общественного развития является возрастание социальной роли культуры как одного из факторов, организующих духовную жизнь людей. При этом культура выступает не только как духовный опыт человечества, но и как особая реальность, плодоносящая и созидательная, закладывающая основы истинно человеческого существования, способности сохранить ценности и формы цивилизованной жизни. Многие современные социологи не просто констатируют возрастание роли культуры как движущей силы общественного развития, но и отмечают то, что социальные изменения получают в основном культурную мотивацию. В самом деле, окружающая человека реальность наполнилась сегодня культурными содержаниями. Люди используют культуру для организации и нормализации собственной жизни и деятельности. Культура регулирует взаимодействия людей, определяет единый масштаб для соотнесения поступков индивида с требованиями социума.Ориентация на традиционную народную культуру – заметная черта современного социокультурного процесса.Народная культура заключает в себе богатство и многообразие художественных традиций, различных форм творческой деятельности (песенно-музыкальный, танцевальный, словесный фольклор, художественные ремесла и промыслы). Когда говорят о народной культуре, то в первую очередь подразумевают фольклор.Народная культура нашего времени отличается от общепринятых классических фольклорных форм. Эти изменения связаны с развитием общества. Сегодня фольклор теряет свое универсальное положение и начинает приобретать новые формы. С одной стороны – он образует современные вторичные формы народной культуры, а с другой стороны – обретает роль культурного наследия.В настоящее время в культуре разных народов и стран прослеживаются две глобальные тенденции, которые находятся в оппозиции друг к другу.Одна тенденция, которую сегодня принято рассматривать как процессы глобализации, проявляется в том, что в мире происходит стихийное и никем не контролируемое заимствование культурных ценностей. Происходит образование неких «единых эталонов универсальной и наднациональной культуры, обращенной ко всему миру и представляющей ценности, нормы, идеи, образы, символы близкие всему человечеству (или значительной его части). Это широкий слой культуры и в его основе лежат мощные общие процессы интеграции». При этом существуют как позитивные, так и негативные аспекты этих процессов. С одной стороны, в связи с развитием современных транспортных средств и экономических связей, благодаря воздействию на людей средств массовой информации такие процессы способствуют сближению народов, расширению культурных контактов, взаимному обогащению, обмену, миграции людей. Но с другой стороны негативные аспекты глобализационных процессов кроются в возможности утраты народами своей культурной самобытности (идентичности). Также в настоящее время на первый план выходит еще одна тенденция, она связана с процессами регионализации, национально-этнического возрождения культур и народов. В ней просматривается «потребность в осознании своего, самобытного культурно-исторического пути, в чувстве укорененности на некотором своем социальном и культурном пространстве, на своей земле, потребность в идентификации своей судьбы с этой землей, страной, религией с ее прошлым, настоящим, будущим».