Помогите с физикой Человек бросает камень массой 2 кг ,действуя на него постоянн??й силой 40 Н (ньютон ) в течение 0,5 с. С какой скоростью движется камень в момент прекращения действия силы ? 2) Ракета массой 10 кг начинае...
Физика
Помогите с физикой Человек бросает камень массой 2 кг ,действуя на него постоянн??й силой 40 Н (ньютон ) в течение 0,5 с. С какой скоростью движется камень в момент прекращения действия силы ? 2) Ракета массой 10 кг начинает движение из состояния покоя под действием постоянной силы 500 Н . Через сколько секунд скорость ракеты станет равной 20 м/с 3) Человек массой 70 кг прыгнул с высокого берега в море . Чему равна скорость движения человека через 0,5 с. после прыжка ? Влияние сопротивление воздуха не учитываете , силу тяжести , действующую на челевека , примите равной 700 Н.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) mV=Ft 2V=40*0.5 V=10 м/с 2) Ft=mV 500t=10*20 t=0.4 c 3) если человек прыгнул горизонтально то то его скорость падения через 0,5 с V=gt V=10*0.5=5 м/с по вертикали
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