Помогите с физикой Человек бросает камень массой 2 кг ,действуя на него постоянн??й силой 40 Н (ньютон ) в течение 0,5 с. С какой скоростью движется камень в момент прекращения действия силы ? 2) Ракета массой 10 кг начинае...

Физика

Помогите с физикой Человек бросает камень массой 2 кг ,действуя на него постоянн??й силой 40 Н (ньютон ) в течение 0,5 с. С какой скоростью движется камень в момент прекращения действия силы ? 2) Ракета массой 10 кг начинает движение из состояния покоя под действием постоянной силы 500 Н . Через сколько секунд скорость ракеты станет равной 20 м/с 3) Человек массой 70 кг прыгнул с высокого берега в море . Чему равна скорость движения человека через 0,5 с. после прыжка ? Влияние сопротивление воздуха не учитываете , силу тяжести , действующую на челевека , примите равной 700 Н.

Автор: Гость