В каком году было начало восстания против испанского владычества?В каком году было правление герцога Альбы?
История
В каком году было начало восстания против испанского владычества?В каком году было правление герцога Альбы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Началась в 1568,а закончилась в 1648 2) С 1429
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В ночь на понедельник на улице было -25 градусов, но к утру мороз спал. Здесь последнее слово - это форма глагола... А) Спасть б) спасти в) спас...
Русский язык