В каком году было начало восстания против испанского владычества?В каком году было правление герцога Альбы?

История
В каком году было начало восстания против испанского владычества?В каком году было правление герцога Альбы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Началась в 1568,а закончилась в 1648 2) С 1429 
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