Вот какой у нас арбуз, замечательный на вкус! Даже нос и щеки все в арубзном соке, Н??йди родственные слова,выпиши их в столбиком в начальной форме, покажи основу
Русский язык
Вот какой у нас арбуз, замечательный на вкус! Даже нос и щеки все в арубзном соке, Н??йди родственные слова,выпиши их в столбиком в начальной форме, покажи основу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Арбуз - корень арбуз, основа арбуз. арбузный - корень арбуз-, суффикс -н-, окончание -ый, основа арбузн.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
История
В каком году было начало восстания против испанского владычества?В каком году было правление герцога Альбы?