Вот какой у нас арбуз, замечательный на вкус! Даже нос и щеки все в арубзном соке, Н??йди родственные слова,выпиши их в столбиком в начальной форме, покажи основу

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Вот какой у нас арбуз, замечательный на вкус! Даже нос и щеки все в арубзном соке, Н??йди родственные слова,выпиши их в столбиком в начальной форме, покажи основу

Автор: Гость