Вот какой у нас арбуз, замечательный на вкус! Даже нос и щеки все в арубзном соке, Н??йди родственные слова,выпиши их в столбиком в начальной форме, покажи основу

Русский язык
Вот какой у нас арбуз, замечательный на вкус! Даже нос и щеки все в арубзном соке, Н??йди родственные слова,выпиши их в столбиком в начальной форме, покажи основу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Арбуз - корень арбуз, основа арбуз. арбузный - корень арбуз-, суффикс -н-, окончание -ый, основа арбузн.
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