Приведи пример помоги пожалуйста
Русский язык
Приведи пример помоги пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну давай такой 2+2×2=?
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