Придумать тест из 10 предложений, содержащий причастные обороты и одиночные прича??тия
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Придумать тест из 10 предложений, содержащий причастные обороты и одиночные прича??тия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кошка, идущая по забору, вдруг остановилась. Она увидела порхающего мотылька. Глаза ее загорелись, а сама она, несколько удивленная, долго наблюдала за ним. При свете горящей лампы мотылек казался прозрачным, совсем невесомым. Он то взлетал, то падал вниз, управляемый легким ветерком. Кошка, не предпринимающая ничего, устроилась поудобней. А мотылек, описывающий круги рядом с кошкой, все летал и летал. Он не хотел улетать, ему нравилось составлять компанию кошке в этот уже угасающий, но по прежнему теплый вечер. Появляющиеся звезды подсказали кошке, что ночь намечается интересной. Именно в этот вечер летающий мотылек и сидящая на заборе кошка нашли общий язык без слов.
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