Історичні постаті 17 ст. Б. Хмельницький, І. Мазепа, хто з них герой сучасної України і чому? срочно
История
Історичні постаті 17 ст. Б. Хмельницький, І. Мазепа, хто з них герой сучасної України і чому? срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б. Хмельницький. Тому що (зараз зпомню напишу)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Українська література
Русский язык
Математика
Вырази:1) в секундах :1мин 30 с,1мин 50 с 2)в метрах :24 км ,300 см,65000мм. 3)в килограмах о9т ,2т 056 кг ,8000 г 3000 г 6ц 05 кг ,73 ц 50 кг