Табу сөзіне мәтін құрау керек! помогите! завтра утром я не смогу сделать уроки пот??му что я буду у стомотолог
Қазақ тiлi
Табу сөзіне мәтін құрау керек! помогите! завтра утром я не смогу сделать уроки пот??му что я буду у стомотолог
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Гость:
В 1 слове будет буква е а во втором а
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