Табу сөзіне мәтін құрау керек! помогите! завтра утром я не смогу сделать уроки пот??му что я буду у стомотолог

Қазақ тiлi

Табу сөзіне мәтін құрау керек! помогите! завтра утром я не смогу сделать уроки пот??му что я буду у стомотолог

Автор: Гость