Задание 1 Подумайте и напишите на кирпичиках что вы Цените в своей школе. задание 2.напишите добрые пожелания и слова благодарности школе
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Задание 1 Подумайте и напишите на кирпичиках что вы Цените в своей школе. задание 2.напишите добрые пожелания и слова благодарности школе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я ценю ее красоту,то что она помогла нам в учебе,если бы не было ее то бы мы ничего ни узнали. я желаю школе развиваться,становиться больше.я благодарю школу за то что в ней есть умные учителя,директор ,завуч.спасибо за то что она есть
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