Сколько граммов иода и спирта нужно взять для приготовления 30 г. 5%-го раствора иод??ой настойки? решите через дано и решение отмечу в 50 баллов срочно надо
Химия
Сколько граммов иода и спирта нужно взять для приготовления 30 г. 5%-го раствора иод??ой настойки? решите через дано и решение отмечу в 50 баллов срочно надо
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Гость:
Держиииииииииииииии))
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