Сколько граммов иода и спирта нужно взять для приготовления 30 г. 5%-го раствора иод??ой настойки? решите через дано и решение отмечу в 50 баллов срочно надо

Химия

Сколько граммов иода и спирта нужно взять для приготовления 30 г. 5%-го раствора иод??ой настойки? решите через дано и решение отмечу в 50 баллов срочно надо

Автор: Гость