Фанатический разбор слово небо
Русский язык
Фанатический разбор слово небо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Небо — 2 слог,2 гл,2 согл н—[н’] —согл., зв. непарн. (сонорный), мягк. е—[э´ ] —гл., ударн. б—[б]—согл., зв., тв. о—[ъ] —гл., безуд. -------------------------------- 4 б., 4 з.
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