Пожалуйста составте предложение из этих слов,по отдельности алан , ылан , ку кумал??к
Қазақ тiлi
Пожалуйста составте предложение из этих слов,по отдельности алан , ылан , ку кумал??к
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самат мени аланга доп ойнауга шакырды. Бир мезетте ылан жел турды. Атам екеумиз уйде тогыз кумалак ойынын ойнаймыз. Орманда ку тулки бар.
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