Как понимать пословицу зимой дароги не уравняешь -митель свое возьмет

Литература
Как понимать пословицу зимой дароги не уравняешь -митель свое возьмет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько не будешь стараться ничего не получится Дороги не уровняешь - не сможешь сделать что-то Метель своё возьмёт всё равно ничего не получится
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