Точка m - середина стороны AB треугольника ABC в котором угол A=углу B. Докажите, что уг??л ACM=углу BCM. С рисунком.
Математика
Точка m - середина стороны AB треугольника ABC в котором угол A=углу B. Докажите, что уг??л ACM=углу BCM. С рисунком.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольник ABC равнобедренный, тк угол А = В. Тогда ВС = АС. mc - общая сторона ΔmBC и ΔmAC, угол А = В, АВ = BС, значит треугольники равны. Соответствующие стороны и углы одинаковых треугольников равны, тогда угол ACm = BCm
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