От данных сущиствительных образуй при помощи суфикса прилогательные: Образец: с??вер-северный Лавина , код , камин , канат , жир , драп , гнев , лавры .

Русский язык
От данных сущиствительных образуй при помощи суфикса прилогательные: Образец: с??вер-северный Лавина , код , камин , канат , жир , драп , гнев , лавры .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лавина-лавиный, код-кодовый, камин-каминный, канат-канатный, жир-жировой, драп-драповый, гнев-гневный, лавры-лавровый. И так если что то слово прилагательное пишется с буквой а
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