От данных сущиствительных образуй при помощи суфикса прилогательные: Образец: с??вер-северный Лавина , код , камин , канат , жир , драп , гнев , лавры .
Русский язык
От данных сущиствительных образуй при помощи суфикса прилогательные: Образец: с??вер-северный Лавина , код , камин , канат , жир , драп , гнев , лавры .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лавина-лавиный, код-кодовый, камин-каминный, канат-канатный, жир-жировой, драп-драповый, гнев-гневный, лавры-лавровый. И так если что то слово прилагательное пишется с буквой а
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Точка m - середина стороны AB треугольника ABC в котором угол A=углу B. Докажите, что уг??л ACM=углу BCM. С рисунком.
Русский язык
составьте с причастиями 2-3 распространённых предложения. слова украшенный. освет??ённый .отмеченный. разбуженный. срубленный. привлеченный
Қазақ тiлi
Технология