Сочинение на тему воина из стихотворение Бородино. Помогите пожалуйста!

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«Бородино» написано в 1837 году в связи с двадцатипятилетней годовщиной Бородинской битвы. Патриотическое содержание, простота стихотворного языка, народный взгляд на важнейшее событие Отечественной войны 1812 года определили всеобщую популярность этого стихотворения, которое вскоре стало народной солдатской песней. Но для современных школьников многое в нем без предварительного объяснения окажется неясным. У Лермонтова о Бородине рассказывает старый солдат. Все, о чем он говорит, лично им пережито. Участник и герой этой великой битвы, он, вспоминая минувшее, как бы заново переживает и подготовку к сражению, и чувство ответственности оттого, что отступать некуда - позади Москва, и напряжение битвы, и гордость своими товарищами - богатырями. И так как рассказ его - безыскусственный и живой, в чтении учителя не может быть театральности, наигранности, нарочитости; оно должно быть простым, как прост и бесхитростен герой Лермонтова. Но там, где сам рассказчик настраивается торжественно (например, когда он говорит о «клятве верности», когда рисует «русский бой удалый» или выражает уверенность в готовности всех «до конца стоять»), необходима и в чтении сдержанная патетика. Герой лермонтовского «Бородина» - это Народ, одержавший победу в войне с французами, простые солдаты. Теперь такой взгляд кажется единственно правильным и обычным, но во времена Лермонтова официальные историографы и поэты выдвигали на первый план заслуги императоров и полководцев. Поэт Быков писал в стихотворении, которое тоже называется «Бородино»: * Я зрел поля Бородина * Сей памятник российской славы! * Благоговейте, времена, * Цари, народы и державы. * На сих полях кровавый бой * Решил судьбу полувселенной, * На них пал галлов грозный строй * Перед тобой, Благословенный! Каковы же эти герои? Какие чувства владеют ими и почему они одерживают победу? Пусть все всмотрятся в поэтические строчки Лермонтова и задумаются над ними. Один ученик заметит, что герои Бородина - люди отважные и решительные, они больше рвутся в бой, чем их командиры. Другой обратит внимание на слова: «Есть разгуляться где на воле», - и сделает вывод, что им дороги простор и свобода. Третий увидит причину героизма русских в самоотверженной любви к родине, рождающей беззаветную смелость: «Уж мы пойдем ломить стеною, уж постоим мы головою за родину свою». Возникнем в разговор о скромности человека из народа: ведь солдат-рассказчик ни разу не подчеркнул своей собственной роли в сражении, его «я» полностью растворилось в «мы»; - об отсутствии в нем всякой напыщенности и самолюбования . (перед боем, когда неприятель «ликует», в русском лагере спокойно и деловито готовятся к решающему сражению: чистят оружие, ложатся «вздремнуть», не думая о «величии» предстоящего дела); - о присущем ему чувстве товарищества. Солдаты Бородина - действительно «могучее, лихое племя, богатыри…» Поэт так рассказывает о событиях, что мы как будто видим вместе с ним синие верхушки леса, затихший в ночь перед битвой лагерь, пестрых уланов и дым сражения. Всего несколько слов: «Французы двинулись, как тучи», - и мы представляем грозные полки неприятеля, напоминающие тучи на небе, и ощущаем тяжелую опасность, нависшую над отечеством. Но мы не только видим и представляем происходящее, - у нас возникает определенное отношение ко всему, о чем говорит солдат, нам передаются его чувства: деловитое спокойствие накануне боя, сдержанная скорбь о боевом полководце, который «спит в земле сырой», твердость в намерении сдержать «клятву верности». То есть поэт заставляет вместе с ним пережить все, о чем он пишет, воскрешает давно минувшее, как живое, развертывающееся перед нашими глазами. И, прочитав стихотворение «Бородино», читатель обогащается каким-то новым ощущением, чувством, переживанием, а не только знанием. Какое чувство вкладывает он в слова: «Ребята, не Москва ль за нами?» Это задушевный призыв. Офицер - полковник, но он чувствует свое кровное родство с солдатами, потому что их объединяет общее чувство - любовь к родине - и общее дело - ее защита. Поэтому он говорит так сердечно и просто: «Ребята!» А напоминание о Москве - это призыв помнить об опасности, нависшей над отчизной. Ведь Москва - символ родины (можно вспомнить при этом слова Пушкина: «Москва! Как много в этом звуке для сердца русского слилось!..» или Лермонтова: * Москва, Москва! * люблю тебя, * как сын, Как русский, * сильно, пламенно и нежно! Нельзя читать обращение полковника крикливо и бодро, что нередко можно слышать в V классе; в нем тревога за судьбу России и понимание ответственности перед ней. Фраза: «Умремте ж под Москвой, как наши братья умирали…» - тоже звучит строго и чуть-чуть сурово (нельзя, чтоб дети читали ее, как бодрый и радостный призыв, хотя часто они именно так и передают в чтении эти торжественные слова, в результате искажается и настроение, и мысль автора).