1)запиши в таблице ,какими могут быть длины двух разных сторон прямоугольника ,есл?? его периметр равен 20 см. 2)какой из этих прямоугольника имеет наибольшую площадь?закрась нужный столбик

Математика

1)запиши в таблице ,какими могут быть длины двух разных сторон прямоугольника ,есл?? его периметр равен 20 см. 2)какой из этих прямоугольника имеет наибольшую площадь?закрась нужный столбик

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