1)запиши в таблице ,какими могут быть длины двух разных сторон прямоугольника ,есл?? его периметр равен 20 см. 2)какой из этих прямоугольника имеет наибольшую площадь?закрась нужный столбик
Математика
1)запиши в таблице ,какими могут быть длины двух разных сторон прямоугольника ,есл?? его периметр равен 20 см. 2)какой из этих прямоугольника имеет наибольшую площадь?закрась нужный столбик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если P=20 то сумма его сторон равна 10, т.к P= 2•(a+b) 20=2(a+b) 10=a+b Если а=3 то другая сторона b=10-3=7 Площадь: S=a•b S=3•7=21 а=4. b=6 S=6•4=24 а=5 b=5. S=5•5=25 Наибольшая площадь когда равны стороны.
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