ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ задача по физике за первые 15 мин поезд преодолел расстояние 25 км за последующие 5 часов 350 км а на следующие 50 км потратил 50 мин определить среднюю скорость поезда

Физика

ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ задача по физике за первые 15 мин поезд преодолел расстояние 25 км за последующие 5 часов 350 км а на следующие 50 км потратил 50 мин определить среднюю скорость поезда

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