ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ задача по физике за первые 15 мин поезд преодолел расстояние 25 км за последующие 5 часов 350 км а на следующие 50 км потратил 50 мин определить среднюю скорость поезда
Физика
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ задача по физике за первые 15 мин поезд преодолел расстояние 25 км за последующие 5 часов 350 км а на следующие 50 км потратил 50 мин определить среднюю скорость поезда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=50+350+25=425км T=5*60+50+15=405мин=6.75ч V=425/6.75=63км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Заполни пропуски. т рот (рта) д год (года) п б гриб (грибы) с з ш ж ф шарф (шарфы) в к парк (парки) г круг (круги)
Английский язык
Розповідь на англійські мові про Українські школи. Срочно. Допоможіть будь ласка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Математика
1)Запиши в таблице, какими могут быть длины двух разных сторон прямоугольника, есл?? его периметр равен 20 см. 2) Какой из этих прямоугольников име...