Розповідь на англійські мові про Українські школи. Срочно. Допоможіть будь ласка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Английский язык
Розповідь на англійські мові про Українські школи. Срочно. Допоможіть будь ласка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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