Розповідь на англійські мові про Українські школи. Срочно. Допоможіть будь ласка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Английский язык

Розповідь на англійські мові про Українські школи. Срочно. Допоможіть будь ласка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость