На какое число делятся числа 100 и 7

Математика
На какое число делятся числа 100 и 7
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Признак делимости на 100. Число делится на 100, если две его последние  цифры – нули.  Можно дать следующий признак делимости на 7, который недостаточно удобен. Разобьем число справа налево на грани, по три цифры в каждой грани. Число делится на 7, если разность суммы чисел в гранях, стоящих на четных местах, и суммы чисел в гранях, стоящих на нечетных местах, делится на 7. Так, число 159 213 608 421 делится на 7, так как 421 + 213=634, 608 + 159 = 767 и разность 767 - 634 = 133 делится на 7.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Портрет Владимира Дубровского
Ответить
Математика
Выразите в метрах и сантиметрах длину верёвки, равную 11 локтям: а)495см б)4м 95см в)49м 5см г)495м
Ответить
Другие предметы
4 класс кубановедение тетрадь кроссворд стр.14
Ответить
Окружающий мир
Зона лесов условные обозначения групп животных
Ответить
Математика
Запиши свойство вычитания числа из суммы ,если a=95;b=16;c=38
Ответить