На какой падеж отвечает слово цветок

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На какой падеж отвечает слово цветок
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Гость:
Иминительный что? кто?
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