Помогите решить даю 40 баллов! Этот значок означает^-в степени Найдите алгебраич??скую сумму многочленов: 1) (-2а^3+ab^2)+(a^2b-1)+(a^2b-ab^2)+3a^3 2)(-3m^2+5mn+7m^2y)-(5mn+3m^2)-(7m^3y-3m^2)

Алгебра
Помогите решить даю 40 баллов! Этот значок означает^-в степени Найдите алгебраич??скую сумму многочленов: 1) (-2а^3+ab^2)+(a^2b-1)+(a^2b-ab^2)+3a^3 2)(-3m^2+5mn+7m^2y)-(5mn+3m^2)-(7m^3y-3m^2)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Пример, = -2а^3+аb^2+a^2b-1+a^2b-ab^2+3a^3= (-2а^3+3a^3)+(a^2b+a^2b)+(ab^2+ab^2)-1= а^3+a^3b^2+ab^6
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