Почему конденсация водяного пара в атмосфере в капельки дождя или снежинки ведет к потеплению?

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Чтобы расплавить лед - надо ЗАТРАТИТЬ энергию. Значит при обратном процессе (кристаллизации) энергия будет ВЫДЕЛЯТЬСЯ. Или так : Лед - кристаллическое тело, чтобы РАЗРУШИТЬ структуру кристалла надо затратить энергию (молекулы жидкости движутся быстрее), при кристаллизации (ОБРАЗОВАНИИ кристалла ) энергия частиц уменьшается, молекулы движутся медленнее ("лишняя" энергия выделяется)