Гость: Гость:

Лодка, подплывающая к берегу, была полна людей. Цветок, растущий на клумбе, вдруг завял. Пруд, заросший камышами, был живописен. Мальчик. решивший задачу, получил хорошую отметку. _________________________________ Стол, сломанный вечером, уже отремонтировали. Студенты, приехавшие в лагерь, спешат к реке; Я узнал мальчика, несущегося мне навстречу на велосипеде Видел детей, игравших на бульваре. Нас заинтересовал домик, стоящий на опушке леса. На совещание прибыли все делегаты, за исключением двух, отсутствующих по болезни. _________________________ Согретый солнцем, мох расцвёл белыми крохотными цветами. Отрезанные от всего мира, уральцы с честью выдержали казачью осаду. С кружкой и зубной щёткой, подпоясанная мохнатым полотенцем, Ольга Вячесла воена подходила к раковине и мылась, окатывая из-под крана темноволосую стриженую голову. За окном летела листва, сорванная ветром с деревьев, и падала на стылую землю. Книга, написанная известным писателем, вышла из печати.