Смешная история с причастным оборотом 5-6 предложений

Русский язык
Смешная история с причастным оборотом 5-6 предложений
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лодка, подплывающая к берегу, была полна людей. Цветок, растущий на клумбе, вдруг завял. Пруд, заросший камышами, был живописен. Мальчик. решивший задачу, получил хорошую отметку. _________________________________ Стол, сломанный вечером, уже отремонтировали. Студенты, приехавшие в лагерь, спешат к реке; Я узнал мальчика, несущегося мне навстречу на велосипеде Видел детей, игравших на бульваре. Нас заинтересовал домик, стоящий на опушке леса. На совещание прибыли все делегаты, за исключением двух, отсутствующих по болезни. _________________________ Согретый солнцем, мох расцвёл белыми крохотными цветами. Отрезанные от всего мира, уральцы с честью выдержали казачью осаду. С кружкой и зубной щёткой, подпоясанная мохнатым полотенцем, Ольга Вячесла воена подходила к раковине и мылась, окатывая из-под крана темноволосую стриженую голову. За окном летела листва, сорванная ветром с деревьев, и падала на стылую землю. Книга, написанная известным писателем, вышла из печати.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите уравнение. -20+(х-15)=0
Ответить
Русский язык
Моряки,спустили,парус,вода,на,и,купальня,парусе,в,устроили составить предложение
Ответить
Русский язык
Составьте диалог по данной ситуации.Вы убираете двор возле дома ,а мимо проходит соседка и заводит с вами разговор
Ответить
Геометрия
5 см (50 мм) в мм это 0,5 см??
Ответить
Математика
А) 31,83 : 0,1; б) 1,2 * 0,1; в) 2,7 : 0,01; г) 52,7 * 0,001; д) 24 : 0,001; е) 57 * 0,01; ж) 0,4 : 0,01; з) 0,5 * 0,001
Ответить