Составьте диалог по данной ситуации.Вы убираете двор возле дома ,а мимо проходит соседка и заводит с вами разговор

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Составьте диалог по данной ситуации.Вы убираете двор возле дома ,а мимо проходит соседка и заводит с вами разговор
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например Соседка подходит говорит привет а почему ты убераешь двор я не кто не может  так я хоть уберу двор  Соседка ну молодец давай я выду тебе помогу  Давайте 
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