Помогите решить 13 задание ЕГЭ, тригонометрия, меня тормозит корень.

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3√2cosx-2= 2cos²x 2cos²x=3√2cosx+2=0 cosx₁₂=(3√2+-√(18-16))/4=(3√2+-√2)/4 cosx=√2 не может быть, т.к. cos<1 cosx=√2/2 x=+-π/4+2πk для нашего диапазона х=7/4π х=9/4π