На какой слог падает ударение в слове столяр
Русский язык
На какой слог падает ударение в слове столяр
Ответ(ы):
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На слог яр первый слог сто второй яр а на яр падает удерение
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