На какую букву падает ударение в слове полыньи
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На какую букву падает ударение в слове полыньи
Ответ(ы):
Гость:
Полыньи ударение о ..поолыньи
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