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Пожалуйста памогите 889
Математика
Пожалуйста памогите 889
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Ответ(ы):
Гость:
1)5,6>4,3 3) 5) 6) верно
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